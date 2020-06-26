“Пошел вон!” – в Туркменистане появились листовки за отставку президента

26.06.2020, 14:54, Новости дня

В столице и других городах Туркменистана появились антиправительственные листовки и плакаты с фотографиями президента Гурбангулы Бердымухамедова и словами «Güm bol!» (“Пошел вон!”) и “Ogry” (“Вор”).

Письмо представителя инициативной группы, которая распространяет эти листовки, опубликовало агентство Turkmen.news.

“Многие в Туркменистане хорошо осведомлены о проходящих в ряде стран акциях протеста за отставку президента. Несмотря на то, что связь в столице неважная, а в регионах Туркменистана еще хуже, люди скачивают фотографии, статьи и видеоролики и активно делятся ими среди своих друзей и знакомых. Эти молодые ребята в Турции, на Кипре и в США, открыто выступающие против коррупции и произвола, являются героями в глазах жителей Ашхабада и всей страны, это наши будущие лидеры. Люди здесь [в Ашхабаде] тоже раскрепощаются, того страха уже нет, чаша терпения переполнена. Народ стал говорить о проблемах все громче, а с чиновниками различного уровня общение населения стало более требовательным, – сообщается в письме. – Я понимаю, что наши действия опасные, что в случае поимки нас будет ждать суровое наказание, но терпеть этот режим и оставаться безучастным больше невозможно”.

Туркменистан является закрытой страной, здесь работают только единичные государственные средства массовой информации. В “Индексе свободы прессы”, который ежегодно публикует организация “Репортеры без границ”, Туркменистан занял предпоследнее место, притом что последнее место занимает Северная Корея. Третье место Туркменистан также занимает в списке стран с самой жесткой цензурой. По данным авторов этого доклада из Комитета по защите журналистов, в Туркменистане “средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания”.

Бердымухамедов – автор более 40 книг о лекарственных растениях, лошадях, чае и “счастливой жизни”: эти книги с выражением читают по туркменскому телевидению вместо развлекательных передач. Кроме того, по государственным каналам часто показывают, как президент занимается спортом, пишет и поет песни и диджеит на вечеринке с участием артистов и политиков.

В феврале 2020 года в Лебапском регионе Туркменистана всем бюджетникам запретили красить седые волосы. Это объяснялось тем, что президент страны Гурбангулы Бердымухамедов тоже перестал это делать и уже два года появляется на публике с естественной, незакрашенной сединой.