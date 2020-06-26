Мать призывника рассказала, что получила из военной части “изрезанное” тело сына с вырванной гортанью

26.06.2020, 14:54, Новости дня

В Воронеже нашли тело призывника из Иркутской области Дмитрия Вебера. На теле были множественные ссадины и травмы и следы от окурков, также у юноши не было гортани, ​написала в соцсетях его опекун Ирина Самедова. Она попросила помочь ей найти и наказать виновных.

Согласно материалам следствия, по факту смерти Дмитрия Вебера сотрудники военного следственного отдела СКР по Воронежскому гарнизону возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ). Несколько местных СМИ, в частности “Вести Воронеж”, направили официальный запрос в Главное военное следственное управление СКР об обстоятельствах гибели Дмитрия Вебера, но ответа пока не получили. Представители части пока также не комментировали дело.

Дмитрий Вебер, по словам Самедовой, в октябре 2019 года был призван служить в город Клинцы Брянской области. В середине марта 2020 года его отправили в воинскую часть 52162 в Воронеже для подготовки и участия в военном параде. Через две недели в 5 утра Самедовой сообщили, что ее опекун самовольно оставил часть и были организованы его поиски.

Ирина Самедова рассказала, что после этого три дня ей звонили из воинской части и сообщали “разные версии” побега Дмитрия. 6 апреля сообщили, что нашли его повешенным, а 9 апреля тело призывника доставили домой в Иркутскую область.

“Два офицера кинули на стол какие-то бумаги, объяснив, что они не знают, что в гробу, они прикомандированы из другой воинской части. Позже выяснилось, что передо мной стояли командир части Дмитрия и начальник по воспитательной работе этой же части Чернышев Дмитрий. Они объяснили, что Дмитрий совершил суицид на почве неразделенной любви”, – написала Самедова. По ее словам, они ушли через 40 минут, не “дав вразумительного ответа”.

Самедова говорит, что долго не могла “прийти в себя” после того, как увидела в гробу тело Дмитрия. Женщина утверждает, что тело ее сына было изрезано и в ссадинах, также были кровоподтеки, многочисленные травмы головы, пах был отбит, не было гортани, на шее был след от окурка. Ей рассказали, что такие порезы нанесли колючей проволокой, при этом на шее не было борозды от веревки.

На следующий день после получения тела Самедова повезла тело на повторное вскрытие. Эксперт, которая его проводила, сообщила, что травмы были нанесены тупым предметом в разное время: от одного до семи дней. В крови и моче Дмитрия, по ее данным, следы алкоголя и наркотических средств не были выявлены, несмотря на то, что в материалах дела говорится, что Вебер якобы сбежал из части после анализа на наркотики, который оказался положительным.

“Его тело нашли на заводе самолетов в восьми километрах от части. Ноги стояли на земле, рука согнута в локте, язык за зубами, тело было изувечено, на что следователь мне пояснил, что наркотики выветрились, а ссадины на спине образовались, когда тело билось”, – написала Самедова.

Следователь, по словам женщины, сказал ей, что Вебера убили двое контрактников. “Но он сказал: вы ничего не докажете, армия своих не выдает”, – пояснила женщина.

Ирина Самедова говорит, что, если бы Дмитрий убежал, он обязательно бы нашел способ позвонить домой. В Клинцах, по ее рассказам, он служил 5 месяцев без нареканий: командир части звонил женщине и благодарил ее за воспитанника. “Неужели, отдав здорового ребенка отдать долг родине и получив изуродованный груз 200 и пару бумажек со лжесвидетельствованием сослуживцев , я могу забыть, что отдала своего ребенка на растерзание”, – отметила опекун Дмитрия Вебера.