Лукашенко заявил о необходимости внести изменения в конституцию Белоруссии

26.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым внести изменения в конституцию страны с предварительной передачей полномочий вниз – до председателей райисполкомов и губернаторов.

Лукашенко высказался о вариантах обновленной конституции, которые были ему представлены. По его словам, предложенные изменения недостаточно решительны, передает БелТА.

«Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора», – сказал он.

По его словам, новая конституция Белоруссия будет подготовлена в течении двух лет.

Также Лукашенко высказался об инициативе по возвращению к конституции 1994 года. По его мнению, это движение назад.

Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в Белоруссии может появиться новая конституция. Также он заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа. При этом президент заверил, что подавляющее большинство членов Совмина останутся на своих должностях.

Напомним, в конце мая Лукашенко заявил, что белорусское общество пока «не созрело» для избрания президентом женщины, и он прогнозирует, что на выборах 2020 года победит мужчина. По его словам, белорусская конституция «не под женщину», так как по основному закону президент обладает сильной властью.