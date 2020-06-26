Путин: Эпидемия коронавируса отступает
26.06.2020, 14:53, Новости дня
Эпидемия коронавируса в РФ отступает благодаря работе волонтеров, сделанной на совесть, сообщил президент Владимир Путин.
«Сейчас эпидемия, слава Богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться», – сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Он также отметил, что волонтеры «на совесть сделали свою работу», передает РИА «Новости».
По его словам, волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян в период пандемии, передает ТАСС.
«По самым скромным подсчетам, волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе – инвалидам, тяжело больным, пожилым людям», – сказал глава государства.
Кроме того, отметил Путин, для помощи нуждающимся россиянам крупнейшим корпорациям удалось собрать 1,8 млрд рублей.
«Добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес – и совсем небольшие компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1 миллиард 800 миллионов рублей», – сказал Путин.
Ранее Путин выразил надежду, что жизнь «восстановится» и «войдет в нормальное русло», но призвал пока по-прежнему быть аккуратными в ситуации с распространением коронавируса.
За минувшие сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса. Таким образом, в РФ выявили менее 7 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки впервые с 29 апреля.
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