Александра Михалкова с сыном Федором и Ирина Мартыненко с сыном Леоном снялись в лукбуке коллекции Натальи Туровниковой

26.06.2020, 14:50, Разное

Российский бренд Cocos Moscow представил новую коллаборацию, созданную совместно с Натальей Туровниковой. Героями съемки выступили небезызвестные друзья авторов линейки – художник Александра Михалкова с сыновьями Федором и Николаем, папой которых является актер Петр Скворцов, актриса Ирина Мартыненко с сыном Леоном, папа которого – оператор Михаил Хасая, телеведущий Артем Королев, DJ Виталий Козак и его французский бульдог Жорик, актриса Екатерина Агеева, а также актер Никита Еленев.

Александра Михалкова Сын Александры Михалковой и Петра Скворцова Александра Михалкова с сыном Сын Александры Михалковой и Петра СкворцоваВ новой коллекции Туровникова представила несколько самых необходимых вещей для лета, которые подходят и мужчинам, и девушкам, – городские панамы, свободные гавайские рубашки, хлопковые купальники для загара на даче и ветровки-дождевики. Для этой капсулы бренд разработал новую версию гавайского принта, который был создан еще для самой первой коллекции uni(d)sex, — в лавандовом оттенке.

Фиолетовый был всегда моим любимым цветом, особенно его любила моя бабушка. Во время карантина мы попросили наших друзей снять себя в вещах из новой коллекции так, как им нравится,

– рассказала Наташа. Новая коллекция uni(d)sex представлена в интернет-магазине Cocos Moscow.

Ирина Мартыненко Сын Ирины Мартыненко и Михаила Хасая Наташа Туровникова Виталий Козак и Наташа Туровникова Бульдог Жорик Артем Королев Екатерина Агеева Никита Еленев