По уголовному делу Абызова заочно арестовали двух новых фигурантов

26.06.2020, 14:48, Новости дня

По уголовному делу против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова заочно арестованы Владимир Ниязов и Сергей Столяров, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда в отношении Ниязова Владимира Усмановича и Столярова Сергея Михайловича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента их экстрадиции либо задержания на территории России», – пояснили в пресс-службе ТАСС.

В суде уточнили, что фигуранты объявлены в международный розсыск.

Ниязову предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил собеседник агентства. Столярову инкриминируются легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что Абызов стал сокамерником экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.