 

Лукашенко согласился принять участие в открытии мемориала подо Ржевом

26.06.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом.

«Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», – сказал лидер Белоруссии, передает БелТА.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение Путина посетить 30 июня Тверскую область. Также, по словам белорусского министра, там пройдет двусторонняя встреча.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет возможность пообщаться, если белорусский лидер приедет на церемонию открытия мемориала Советскому солдату во Ржев 30 июня.

До этого президент Белоруссии посетил парад Победы в Москве, который прошел в столице 24 июня. Также гостями мероприятия стали лидеры Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Посол Великобритании в Киеве: Украина кажется мне достаточно патриархальным обществом

10.04 / UFC нашла «реальную тему» для боев во время пандемии

24.04 / В РПЦ сочли уместным изобразить первых лиц РФ и Сталина в главном храме Вооруженных сил

26.04 / Среди украинских медиков 1675 больных COVID-19 – Минздрав

11.04 / США и «Талибан» обсудили пути снижения насилия в Афганистане

27.05 / Косачев заявил о вере США в способность РФ достроить «Северный поток – 2»

24.06 / Новейшая разведывательная машина «Марс-2000» впервые приняла участие в параде в Туле

23.04 / Die Welt – «полная противоположность Трампу» — в эпоху кризиса Меркель доказала, что она надёжный и опытный политик

08.05 / Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая

06.05 / Во Владивостоке погибла студентка из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска