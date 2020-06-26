Лукашенко согласился принять участие в открытии мемориала подо Ржевом

26.06.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом.

«Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», – сказал лидер Белоруссии, передает БелТА.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение Путина посетить 30 июня Тверскую область. Также, по словам белорусского министра, там пройдет двусторонняя встреча.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет возможность пообщаться, если белорусский лидер приедет на церемонию открытия мемориала Советскому солдату во Ржев 30 июня.

До этого президент Белоруссии посетил парад Победы в Москве, который прошел в столице 24 июня. Также гостями мероприятия стали лидеры Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.