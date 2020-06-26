Скандалы: ВС открыл «ящик Пандоры»

26.06.2020, 14:47, Разное

Адвокат Сергей Ванюков обратился в суд от «имени чувашского народа», считая, что увольнение главы региона нарушило политические права жителей республики

На этой неделе история с иском против своего увольнения с должности экс-губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который был принят к рассмотрению Верховным судом РФ, вышла на новый уровень. Как известно, дело по поводу «незаконного» увольнения бывшего главы региона подхватил, как эстафетную палочку, член Адвокатской палаты Чувашии Сергей Ванюков. Но в этот раз иск касается нарушения прав гражданина Ванюкова, который голосовал за Михаила Игнатьева. Иск адвоката 22 июня 2020 года Верховным судом был отклонен, но он не собирается сдаваться, аргументируя свою позицию тем, что выступает от имени народа Чувашии.

«Оказывается, отрешение главы региона от должности и назначение врио главы региона не затрагивает прав граждан региона и даже прав избирать и управлять делами государства», — отреагировал на решение ВС Ванюков у себя в Facebook. И саркастически добавил: «Нет прав – нечего и нарушать…»

По мнению чувашского юриста, суд незаконно отказал в принятии искового заявления, поскольку вопрос о том, имеет и место нарушение его прав гражданина, должен обсуждаться в рамках судебного спора.

-Для принятия административного иска достаточно предположения о нарушении права, – сообщил адвокат журналистам. — Таким образом, в этой ситуации нарушено мое право на судебную защиту.

«Интересно, что определение об отказе в принятии иска было принято ранее регистрации иска», – добавил адвокат с иронией.

По мнению наблюдателей, такое нарушение процессуальных норм, скорее всего, говорит о том, что Верховный суд хотел как можно быстрее избавиться от настойчивого адвоката — в преддверии начавшегося голосования по поправкам к Конституции, дабы его иск не попал в поле зрения журналистов.

«Видимо, в ВС крайне напуганы все более раскручивающимся скандалом в СМИ по поводу дела Игнатьева», – считает политолог, кандидат социологических наук Алексей Кузнецов. — Однако такое решение уже не в силах сгладить громкий скандал, в который вылился как сам факт принятия иска, так и последовавшая за этим кончина истца».

Как считает Сергей Ванюков, представители отечественной Фемиды, отказавшись регистрировать принятие его иска к рассмотрению, по сути, нарушили п. 43 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2019), утвержденного самим же Президиумом Верховного Суда, согласно которому судом при решении о принятии иска не может быть сделан вывод об отсутствии нарушений прав свобод и законных интересов.

«Любопытно, что когда Верховный суд принимал иск Игнатьева, то тоже спешил, но не для того, чтобы отказать в иске, а, наоборот,чтобы его принять, — отмечает политолог Алексей Кузнецов. — Спешил так, что не заметил, что положенные сроки на подачу искового заявления, согласно Трудовому Кодексу, уже прошли, а сам истец находится в тяжелом состоянии в больнице».

Эксперт обращает внимание, что если Михаил Игнатьев подавал иск как физлицо к своему работодателю, то иск Сергея Ванюкова носит уже политический характер. Если в первом случае речь шла о нарушении прав одного человека – Михаила Игнатьева, то во втором — о правах целого народа!

– Иск Ванюкова обладает гораздо более взрывоопасным потенциалом, чем иск Игнатьева, – считает политолог. — Верховный суд, приняв к рассмотрению иск экс-губернатора, таким образом, открыл «ящик Пандоры», который теперь не может закрыть.

Между тем, чувашский адвокат Ванюков в своем стремлении победить, по его словам, намерен идти до конца.

– В настоящее время я ищу жителей республики, которые согласны с моей позицией и готовы присоединиться к иску, чтобы сделать его коллективным, –рассказывает адвокат. – Еще я призываю депутатов Госсовета Чувашии привести Конституцию ЧР в соответствие с Конституцией РФ и убрать положение о полномочиях Федерального центра отрешать главу республики без согласования с Госсоветом республики. Подав иск, я хочу получить ответ на вопрос: Россия – это империя или федерация? – заявил Сергей Ванюков.

Если его апелляции в российских инстанциях будут отклонены, член Адвокатской палаты Чувашии может обратиться в Европейский суд по правам человека. По утверждению юриста, он увидел в снятии с должности губернатора национального региона «нарушения права чувашского народа на самоопределение, закрепленное в статье 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статье 1 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года и нарушение права участвовать в управлении делами государства и избирать (части 1 и 2 статьи 32 Конституции РФ)». Вот так, ни больше ни меньше!

В случае принятия поправок в Конституцию норма о приоритете отечественного права над международным вступит в силу и решения Страсбурга юридической силы на территории РФ иметь не будет. Однако медийный скандал на Западе от этого может разгореться еще сильней.

«Дрова» уже заготовлены, а Сергей Ванюков, можно сказать, поднес спичку, — считает Алексей Кузнецов. — Тезисы западных СМИ после этого могут звучать примерно так: в России федеральная власть угнетает права национального меньшинства (чувашей) и смерть Михаила Игнатьева случилась подозрительно «вовремя» и требуется независимое расследование всех обстоятельств; поправка о приоритете национального законодательства над международным противоречит международным нормам и соглашениям и ведет правовой и политической изоляции России от «международного сообщества».

Другими словами, по мнению эксперта, из иска Михаила Игнатьева вполне могут сделать второго «Магнитского», создать ему ореол мученика «системы» и использовать в кампании дискредитации международного имиджа России и ее руководства.

Как полагает Алексей Кузнецов, это только общие контуры намечающегося международного скандала, в который превращается «дело Игнатьева». А ведь начиналось все, как он считает, скорее, как трагифарс: Верховный суд сенсационно принял иск к рассмотрению, хотя имел все основания для отказа.

Даже для чиновников Старой площади такое решение, судя по всему, оказалось, сюрпризом. «Мне неизвестно о том, что [в Кремле] получали какие-то документы [касающиеся иска Игнатьева]», — сообщил информационному агентству ТАСС Дмитрий Песков.

В прессе высказывались много версий такого решения Верховного суда. Например, одна из поправок в Конституцию наделяет президента России правом отрешать от должности ныне «неприкосновенных» судей Верховного и Конституционного судов. Как писали СМИ,сильно насторожило служителей Фемиды.

«Приняв иск Михаила Игнатьева к рассмотрению и назначив дату судебного заседания, судейский корпус как бы послал мессидж исполнительной власти о своем несогласии с грядущими переменами, — считает Алексей Кузнецов. — Скорее всего, это была часть аппаратной игры, целью которой является сохранение судейскими мэтрами своих постов после принятия поправок в Конституцию. Однако вся эта аппаратная возня, спровоцированная страхом потерять насиженные места, грозит обернуться международным скандалом с крайне негативными последствиями для страны», — полагает эксперт.

Сергей Никаноров