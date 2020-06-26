 

Минздрав отложил вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей

26.06.2020, 14:30, Новости дня

Минздрав РФ утвердил приказ, сохраняющий до 2021 года старые правила получения медсправок для водителей.

«Министерством здравоохранения Российской Федерации подписан приказ от 23 июня 2020 года №624н, которым сохраняется ранее действовавший порядок медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) до 1 января 2021 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Минздрав намерен отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей до 1 января 2021 года, говорится в проекте приказа ведомства.

Напомни, Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Он должен был начать действовать с 1 июля. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

Между тем, в Госдуме заявили, что новый проект правил медосвидетельствования водителей вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации. 



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