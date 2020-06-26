 

МИД разъяснил действие соглашения о визах с Белоруссией

26.06.2020, 14:30, Новости дня

Российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей обеих стран, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Дело в том, что раньше отсутствовала правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы, поскольку на ней нет пунктов пропуска. Теперь статья пять соглашения предусматривает такую возможность. Появляются условия для нормального перемещения иностранцев», – цитирует РИА «Новости» Полищук.

Он пояснил, что граждане тех государств, для которых действует безвизовый режим и с Россией, и с Белоруссией, смогут свободно передвигаться по территориям обеих стран.

«Но при этом срок их пребывания определяется международными договорами или законодательством страны, на чьей территории они находятся», – добавил дипломат.

Однако это касается только поездок граждан, безвизовый режим для которых введен международными договорами РФ и Белоруссии, подчеркнул Полищук. В связи с этим указ президента Белоруссии, в соответствии с которым граждане 74 стран могут без виз въезжать через минский аэропорт на 30 суток, не позволит им ездить в Россию.

По словам Полищука, стороны внесли в соглашение формулировки, которые предусматривают перемещение по территории Союзного государства граждан тех стран, чьи режимы въезда в Россию и Белоруссию различаются. 

«Благодаря этому соглашение стало более универсальным, а возможность путешествовать в его рамках получили, в частности, граждане Китая», – отметил дипломат.

Также он пояснил, что иностранец с белорусской визой сможет въехать через российский пункт пропуска, однако, если житель Грузии едет в Белоруссию через территорию России, то ему понадобится российская виза.

«Если же он летит в Минск из Грузии или другой страны напрямую, то российская виза не потребуется. Правда, в этом случае он сможет находиться только на территории Беларуси и не будет иметь права въезда в Россию», – сказал Полищук.

По его словам, соглашение касается только иностранцев и не затрагивает режим взаимных поездок граждан РФ и Белоруссии.

19 июня РФ и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз двумя странами. Работа над текстом проекта соглашения была завершена еще в ноябре 2018 года. 

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время беседы по телефону отметили «удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / США не оставляют попыток купить Гренландию

14.04 / Стало известно первое слово Бабкиной после выхода из комы

30.05 / «Гознак» заявил о нарушении международного права при задержании Мальтой ливийских банкнот

18.05 / Провидица с шаром. Тунберг снялась в клипе Pearl Jam. Видео

20.06 / Антонов рассказал, как восприняли в США статью Путина

18.05 / ИИ может различать черепно-мозговые травмы

15.06 / Памятник жертвам линчевания в Дулуте стал эпицентром расовых протестов

06.05 / Назван самый любимый фильм россиян о войне

21.06 / Волонтеры исполнили желания ветеранов Великой Отечественной войны

05.06 / Поправки к Конституции: начинается прием заявлений о выборе участка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска