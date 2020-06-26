Реальное число заболевших в США может в 10 раз превышать официальные данные

26.06.2020, 14:29, Разное



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По словам Редфилда, результаты серологических исследований показывают, что в настоящий момент инфицировано не менее 24 миллионов американцев, сообщает The Washington Post. Это означает, что как минимум 95% американцев по-прежнему подвержены инфекции — это критический эпидемический показатель, указывающий на то, что пандемия в стране до сих пор находится на ранней стадии. Отметим, что в настоящий момент в США официально подтверждены свыше 2,4 миллионов случаев COVID-19.

Редфилд подчеркнул, что чаще всего инфекцию распространяют люди молодого поколения, которые устали от длительной самоизоляции и теперь много времени проводят в общественных местах и собираются компаниями. В то же время именно среди молодых людей больше желающих сдать анализы на антитела, чтобы выяснить, есть ли у них иммунитет к вирусу.

Глава CDC призвал американцев не терять бдительности и по-прежнему соблюдать меры профилактики — мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать мест массового скопления людей.

О том, что реальное число заболевших COVID-19 в Америке может превышать официальные данные в десятки раз, еще в апреле заявили ученые Стэнфордского Университета (Stanford University) и Университета Южной Калифорнии (University of Southern California). Они провели масштабное исследование на антитела среди жителей Лос-Анджелеса и Санта-Клары, сделав репрезентативную выборку добровольцев.

В Санта-Кларе ученые протестировали 3,3 тысячи добровольцев, после чего выяснилось, что антитела присутствуют у 2,5−4,2% населения округа. С учетом того, что население округа составляет 1,9 млн человек, переболеть коронавирусом в разное время могли от 48 тысяч до 81 тысячи человек – это в десятки раз больше официальных данных.

По результатам тестирования 1,1 тысячи добровольцев в округе Лос-Анджелес исследователи узнали, что антитела к коронавирусу имеют от 2,8% до 5,6% взрослого населения. Там проживает около 10,4 миллиона человек и таким образом, коронавирус мог задеть от 220 тысяч до 442 тысяч жителей. Для сравнения, в начале апреля в округе было официально подтверждено только 8 тысяч случаев заражения.