Создателей двух нарколабораторий задержали в Москве

26.06.2020, 14:16, Новости дня

В Москве задержали трех подозреваемых в создании двух нарколабораторий, всего изъяли наркотиков на сумму свыше 100 млн рублей, сообщили в МВД.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о пресечении деятельности группы, участники которой организовали в Подмосковье подпольные лаборатории по производству мефедрона. Объем изъятых наркотических средств, по его словам, позволил бы изготовить около ста пятидесяти тысяч разовых доз, что по ценам черного рынка составляет свыше 100 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ совместно с коллегами из УВД по СЗАО Москве задержаны трое подозреваемых», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Во время обыска в двух арендованных домах нашли оборудование, прекурсоры и запрещенные наркотические вещества.

По этому факту возбуждены два уголовных дела о покушении на незаконное производство наркотиков. Подозреваемых арестовали.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщал, что пресечена деятельность группы, участники которой в Московской области создали подпольные лаборатории по производству мефедрона. Объем наркотиков, по его словам, позволил бы изготовить свыше 150 тыс. доз на сумму более 100 млн рублей.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщал, что молодые люди в Москве стали меньше потреблять тяжелых наркотиков, но растет число употребляющих спайсы и синтетические амфетамины.