Российская нефть впервые стала намного дороже европейской

26.06.2020, 14:11, Новости дня

Цена российского экспортного эталона нефти Urals в Европе достигла рекордной премии в 2,35 доллара к североморскому эталону за всю историю наблюдений с сентября 1994 года, сообщило ценовое агентство Argus.

Цена Urals по итогам торгов в четверг 25 июня выросла на 92 цента до 43,25 доллара за баррель. В итоге Urals увеличила ценовой отрыв от Brent и стала дороже еще на 40 центов, чем европейский Brent – теперь стоимость российской нефти на 2,35 доллара выше европейской (с поставкой в Роттердаме).

В итоге обновлен новый рекорд, установленный в конце мая, когда российская нефть стоила на 2,3 доллара выше европейской.

Сегодня отрыв сохраняется. По данным торгов в Лондоне на бирже ICE к 14:20 мск, за бочку Brent дают 41,49 доллара (+1,1 процента), американский эталон WTI торгуется по 39 долларов (+0,7 процента).

Российская нефть дорожает из-за резкого роста спроса после снижения поставок – в июле ожидается снижение отгрузок Urals более чем на 40 процентов в рамках сокращения добычи в РФ по соглашению ОПЕК+.

Многие годы Urals торговалась ниже цены Brent на несколько долларов, но дороже американского эталона WTI. Ситуация изменилась после 6 марта 2020 года — заключения нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи всеми крупными нефтедобывающими странами. За время сделки с 6 марта цена нефти на мировых рынках выросла в 2 раза.

6 марта 2020 года стало известно о прекращении предыдущего соглашения ОПЕК+ с 1 апреля. В итоге цены на нефть упали более чем в 2 раза. Но страны ОПЕК и другие государства во главе с Россией 10-12 апреля 2020 года договорились постепенно убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В итоге рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки — на 3,6 миллиона баррелей в сутки.

В июне соглашение было продлено на июль 2020 года. Затем сокращение нефти по соглашению снизится до 7,7 миллиона до конца года и затем на 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.