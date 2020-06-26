 

Теннисист Рублев сдал второй отрицательный тест на коронавирус

26.06.2020, 14:11, Новости дня

Российский теннисист Андрей Рублев не заразился коронавирусом на турнире Adria Tour в Задаре, после которого сразу у трех участников соревнований был выявлен COVID-19. 23-летний россиянин сдал повторный тест на инфекцию, оказавшийся вновь отрицательным.

"Андрей Рублев сдал в пятницу отрицательный тест на коронавирус, это уже повторный тест, и он снова не выявил заболевания", – цитирует президента Федерации тенниса РФ Шамиля Тарпищева РИА Новости.

Напомним, что после турнира в Задаре коронавирус был выявлен у Новака Джоковича, Григора Димитрова и Борны Чорича.



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