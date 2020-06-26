Нардеп Магомедов просит НАБУ выяснить, кто зарабатывает на посреднической схеме на госпредприятии “Восточный ГОК”

26.06.2020, 14:10, Новости дня

Госпредприятие “Восточный ГОК” из-за продажи своей продукции через посредников недополучил 137 млн грн, об этом говорится в письме внефракционного народного депутата Мусы Магомедова к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, которое есть в распоряжении редакции.

Депутат отметил, что государственное предприятие “Восточный ГОК” является одним из крупнейших производителей серной кислоты в Украине, и несмотря на рост цен на этот ресурс в Украине и стабильную работу предприятия, его финансовое состояние в 2019 году ухудшилось на сумму почти в 729 млн грн. По мнению депутата, причиной этого является реализация предприятием своей продукции через посредников.

“В то время как цена на серную кислоту существенно увеличилась, себестоимость ее снизилась, госпредприятие “Восточный ГОК”, а с ним и государство несет убытки в особо крупных размерах. В то же время, “эксклюзивный посредник –” частное предприятие ООО “Фирма Торгсервис”, которое не является производителем серной кислоты, получает необоснованные доходы”, – говорится в обращении.

Депутат отметил, что в случае реализации серной кислоты напрямую предприятиям Украины – конечным потребителям серной кислоты, ГП “Восточный ГОК” должно было получить прибыль в сумме 137 млн грн.

С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал “Главком”.

По оценкам издания, это привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников: те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Портал подчеркивал, что эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также на создании условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий – производителей серной кислоты.