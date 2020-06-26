 

McDonald’s в Украине полностью отказался от пластиковых стаканов

26.06.2020, 14:10, Новости дня

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

“Мало наслаждаться красотой планеты. Нужно заботиться о ней! Именно поэтому мы отказываемся от пластиковых стаканов, в которых подавали холодные напитки. Теперь – только бумажные. Благодаря этому решению потребление пластика уменьшится на 10 тонн ежемесячно”, – отметили в McDonald’s.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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