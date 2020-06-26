 

В РФ зарегистрировали более 50 тест-систем для выявления COVID-19

26.06.2020, 14:08, Новости дня

В РФ зарегистрированы более 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции и антител к ней, при этом большая часть из них – отечественного производства, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на коллегии Минздрава.

«В кратчайшие сроки были разработаны и налажен выпуск диагностических тест-систем для диагностики инфекционного заболевания COVID-19, что внесло существенный вклад в обеспечение контроля за распространением инфекции. Сегодня таких тест-систем зарегистрировано уже более 50, и большинство из них – отечественного производства», – передает слова главы ведомства ТАСС.

Мурашко подчеркнул, что российские препараты, а также вакцина помогут сделать инфекцию управляемой.

«Продолжается активная работа над созданием вакцины против коронавирусной инфекции и начаты доклинические и клинические испытания. Внедрение отечественных препаратов от коронавирусной инфекции вкупе с вакциной позволят сделать эту инфекцию фармацевтически управляемой, тем самым мы перейдем к нормальному спокойному режиму работы медицинских организаций», – отметил министр.

Он добавил, что благодаря быстрому реагированию на ситуацию с коронавирусом в РФ удалось избежать резких скачков заражений и смертности на протяжении всего периода борьбы с инфекцией. Так, за короткое время были перепрофилированы под прием инфекционных пациентов с коронавирусом более 180 тыс. коек. Кроме того, переобучение медработников позволило привлечь в целом почти 500 тыс. медиков к оказанию помощи людям с COVID-19.

Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года.

Напомним, в госуниверситете имени Сеченова начались клинические испытания вакцины от коронавируса, ее ввели первым 18 добровольцам. Также опытную вакцину против нового коронавируса ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.



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