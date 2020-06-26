Песков не исключил отдельной встречи Путина и Лукашенко 30 июня

26.06.2020, 13:53, Новости дня

У президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет возможность пообщаться, если белорусский лидер приедет на церемонию открытия мемориала советскому солдату во Ржев 30 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, у них будет возможность отдельно пообщаться», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение Путина посетить 30 июня Тверскую область. Также, по словам белорусского министра, там пройдет двусторонняя встреча.

До этого президент Белоруссии посетил парад Победы в Москве, который прошел в столице 24 июня. Также гостями мероприятия стали лидеры Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.