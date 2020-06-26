 

Учёные: Курильщики чаще страдают от осложнений, связанных с COVID-19

26.06.2020, 13:53, Разное

Учёные из Университета Майнца провели исследование, в ходе которого сравнили, какой вред наносят сердцу и лёгким курение табака, кальяна и вейпа. Они также установили, что курильщики чаще страдают от осложнений, связанных с COVID-19.
Специалисты выяснили, что курение делает артерии более жесткими и увеличивает вероятность развития болезней лёгких и сердца до семи раз. По их мнению, это говорит о том, что данная привычка может стать причиной усиления тяжести симптомов, связанных с COVID-19.

Научные работники объяснили, что курение является всем известным фактором риска респираторных заболеваний, который повышает вероятность наличия существовавших до этого состояний. Именно это может сделать людей с COVID-19 более подверженными тяжелым последствиям заболевания, что приведет и к увеличению количества смертей.

Некоторые специалисты отметили: тот факт, что в данном исследовании фактически не проводился анализ историй болезней пациентов с коронавирусом, может стать серьёзным его недостатком. Это говорит о том, что научная работа не даёт определённых подтверждений того, что курение способно усугубить симптомы COVID-19. Кроме того, существует ряд других исследований, которые показали, что эта привычка способна защитить от заражения, ведь никотин препятствует проникновению вируса в клетки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Умерла 86-летняя создатель рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

22.04 / «Первая волна смоет 30% медиков»

22.06 / Михаил Ефремов сильно похудел после смертельной аварии

10.06 / Конституционный суд против конституционных прав граждан

27.04 / Медики: Обилие углеводов в пище провоцирует бессонницу

10.05 / Певица Юлия Савичева смогла предсказать дату рождения дочери

22.06 / Анна-Мария Ефремова обвинила в тупости раскритиковавшую её отца Викторию Боню

13.04 / Apple планирует оснастить Watch Series 6 функцией предсказывания панических атак

24.05 / Пресс-тест

28.04 / Мнение: Завершилась реконструкция Большой Морской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска