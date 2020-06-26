Учёные: Курильщики чаще страдают от осложнений, связанных с COVID-19

26.06.2020, 13:53, Разное

Учёные из Университета Майнца провели исследование, в ходе которого сравнили, какой вред наносят сердцу и лёгким курение табака, кальяна и вейпа. Они также установили, что курильщики чаще страдают от осложнений, связанных с COVID-19.

Специалисты выяснили, что курение делает артерии более жесткими и увеличивает вероятность развития болезней лёгких и сердца до семи раз. По их мнению, это говорит о том, что данная привычка может стать причиной усиления тяжести симптомов, связанных с COVID-19.

Научные работники объяснили, что курение является всем известным фактором риска респираторных заболеваний, который повышает вероятность наличия существовавших до этого состояний. Именно это может сделать людей с COVID-19 более подверженными тяжелым последствиям заболевания, что приведет и к увеличению количества смертей.

Некоторые специалисты отметили: тот факт, что в данном исследовании фактически не проводился анализ историй болезней пациентов с коронавирусом, может стать серьёзным его недостатком. Это говорит о том, что научная работа не даёт определённых подтверждений того, что курение способно усугубить симптомы COVID-19. Кроме того, существует ряд других исследований, которые показали, что эта привычка способна защитить от заражения, ведь никотин препятствует проникновению вируса в клетки.