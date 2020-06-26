В Харькове националисты сожгли российский флаг у офиса оппозиции

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26.06.2020, 13:53, Новости дня

Представители украинских националистических организаций провели у здания офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» пикет, в ходе которого сожгли флаг России.

«Активисты оклеили здание патриотичными стикерами и показательно сожгли российский флаг», – информирует местное издание 057.ua.

Националисты обвинили партию в дискредитации «всего украинского» и подрыве суверенитета Украины. Эти же обвинения были озвучены в адрес партии украинского блогера Анатолия Шария.

«Мы украинские националисты и ветераны войны будем всячески противодействовать угрозам национальной безопасности, даже если придется бороться сразу с ресурсным врагом и слабой и коррумпированной властью [президента Владимира] Зеленского», – говорится в заявлении «Национального корпуса». 

Участники пикета установили на городской набережной бутафорскую «виселицу», на который была «казнена» фигура с розовым воздушным шаром. Этот цвет символизирует партийную символику «Партии Шария». 

Накануне у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария, который сопровождался стычками с радикалами. Участники акции требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. На следующий день в Харькове неизвестные серьезно избили битами члена «Партии Шария». 

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива рассказал о плане по уничтожению Украины через превращение ее в «актив и колонию».



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