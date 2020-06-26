Проголосовавший по поправкам Миронов заявил о развороте государства в сторону человека

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26.06.2020, 13:48, Новости дня

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов проголосовал по поправкам в Конституцию, заявив, что в истории РФ открывается новая страница.

Он отметил, что в ходе процедуры были соблюдены все меры безопасности, передает Рен ТВ.

«Должен сказать, что разнесение по времени – тоже правильно, потому что нет столпотворения, что тоже абсолютно никому не нужно. Ну а самое главное – то, что я счел необходимым прийти и высказать свое мнение по очень важным и нужным для страны поправкам в Конституцию», – сказал Миронов.

Он добавил, что в истории РФ открывается новая страница, потому что люди давно ждали реальных перемен и разворота государства в сторону человека. «Те поправки, которые мы сегодня легализуем и оформляем всенародным голосованием, действительно делают именно это – разворачивают государство лицом к человеку», – сказал политик.

Миронов также добавил, что можно ругать власть за реальные или мнимые ошибки, но можно и «сделать усилие, прийти и высказать свою волю, чтобы потом иметь полное моральное право говорить своим детям и внукам, что мы стояли у истоков новой России».

Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и призвал сторонников поддержать «самый демократический» Основной закон.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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