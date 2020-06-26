Суд признал Серебренникова виновным

26.06.2020, 13:45, Новости дня

Суд в Москве признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным в хищении. Это следует из приговора, который в эти минуты зачитывает судья Мещанского суда. Сейчас зачитывается мотивировочная часть, после чего судья огласит приговор. Обвинение ранее требовал приговорить режиссёра к шести годам колонии.

Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум – подсудимых по делу «Седьмой студии» – обвиняют в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа».

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора. В то же время судья во вводной части приговора не указала на виновность Софьи Апфельбаум.

В приговоре утверждается, что Серебренников, Малобродский и Итин создали преступную группу с целью совершения мошенничества в особо крупном размере. Согласно приговору, режиссёр «осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений».

Процесс вызвал большой общественный резонанс. Перед началом судебного заседания у здания суда собрались десятки людей, чтобы поддержать обвиняемых.

Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) раскритиковал судебный процесс по делу «Седьмой студии», а также выступил против голосования по поправкам к Конституции во время пандемии коронавируса.

Оксимирон опубликовал пост в инстаграме , в котором пригласил более двух миллионов своих подписчиков присоединиться к нему и прийти к 11 утра 26 июня в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу «Седьмой студии».

Оксимирон призвал подписчиков приходить на приговор «полностью защищенными» от заражения коронавирусом и выложил фотографию, где он стоит в респираторе и перчатках с санитайзером в руках. Эпидемия, по словам рэпера, «не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом».

В октябре 2017 года Оксимирон был одним из деятелей культуры, поручившихся за Кирилла Серебренникова.

Оксимирон также поддерживал обвиняемых по «московскому делу», возбужденному летом прошлого года после акций протеста за свободные выборы в Мосгордуму.

22 июня гособвинение на процессе по делу «Седьмой студии» попросило суд приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам колонии общего режима, а также назначить ему штраф в размере 800 тысяч рублей.

Реальных сроков прокурор потребовал и для других подсудимых: пять лет колонии для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, четыре года для бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина и директора РАМТ Софьи Апфельбаум. По мнению гособвинения, они похитили 129 миллионов рублей из бюджета, выделенных на театральный проект «Платформа».

Обвинение опирается на выводы третьей по счёту экспертизы по делу. Защита указывает на противоречия в ней и возможную предвзятость её авторов, а также на выводы других экспертиз.

Серебренников и другие подсудимые, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, дело которой рассматривают отдельно, заявляют о своей невиновности и считают дело сфабрикованным и заказным.