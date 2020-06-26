 

В Вашингтоне задействовали Национальную гвардию для охраны памятников

26.06.2020, 13:45, Новости дня

В американской столице задействовали 400 военнослужащих Национальной гвардии для охраны памятников и объектов инфраструктуры на фоне антирасистских протестов, некоторые участники которых крушат статуи.

«Национальная гвардия округа Колумбия направила вооруженных военных для охраны памятников и других объектов инфраструктуры и оказания помощи местным правоохранительным органам», – заявил в среду официальный представитель вашингтонской Национальной гвардии старший мастер-сержант ВВС Крейг Клэппер.

Клэппер пояснил, что не все военные будут находиться на улицах одновременно.

Официальный представитель Армии США полковник Сансет Белински отметил, что пока никого из солдат не отправляли к памятникам, чтобы помочь Национальной парковой полиции.

«Они находятся на запасных позициях в Оружейной палате Национальной гвардии», – сказал Белински.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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