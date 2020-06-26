 

Мэр Киева обещал выделить новые квартиры и от 50 до 100 тысяч гривен пострадавшим от взрыва на Позняках

26.06.2020, 13:44, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко 26 июня пообещал выделить материальную помощь от 50 до 100 тысяч гривен (от 1874 до 3749 долларов) пострадавшим во время взрыва в многоэтажном доме 21 июня. В результате были разрушены стены с четвертого по восьмой этаж (16 квартир разрушены и еще 40 повреждены), погибли 5 человек.

Деньги, как сказал Кличко, нужны людям для восстановления документов и на вещи первой необходимости. Помощь пострадавшие могут получить с сегодняшнего дня: 

все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен (1874 доллара); 
получившие тяжелые травмы – по 80 тысяч гривен (2999 долларов); 
получившие травмы средней тяжести – по 70 тысяч гривен (2624 доллара); 
получившие легкие травмы – 60 тысяч гривен (2249 долларов); 
потерявшие близких – по 100 тысяч гривен за каждого погибшего (3749 долларов).

Накануне президент Украины Владимир Зеленский передал ключи от 12 первых квартир пострадавшим. Он сказал, что в целом будет роздано 40 новых квартир. Кличко сообщил, что квартиры будут выделены пострадавшим в Киеве, а местные власти в случае необходимости их отремонтируют.

Основная версией взрыва, по данным МВД, связана с возможными нарушениями “Киевгазом” технологии обслуживания счетчиков, но обвинения в рамках этого дела пока никому не предъявлялись. Ранее замгенпрокурора Алексей Симоненко говорил, что полиция расследует  взрыв в многоэтажке и основная версия – взрыв бытового газа, но проверяются и другие версии. 

Замглвы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что если будет достаточно оснований считать, что к взрыву привели неправомерные, непрофессиональные действия сотрудников компании “Киевгаз”, то могут быть иски в суд за компенсацией. 

 



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