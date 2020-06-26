 

ЦИК: более 10 млн россиян проголосовали в первый день по поправкам к Конституции

26.06.2020, 13:44, Новости дня

В России 10 млн 126 тысяч человек проголосовали уже в первый день досрочного голосования по “путинским” поправкам к Конституции, явка составила 9,2%, сообщили 26 июня в Центральной избирательной комиссии. Официально голосование назначено лишь на 1 июля, но целую неделю до этой даты гражданам России разрешено голосовать как досрочно на избирательных участках, так и дистанционно, с помощью электронного голосования (в Москве и Нижнем Новгороде). 

Ранее главный редактор радиостанции “Эхо Москвы”, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что явка по онлайн-голосованию составила 50,94% от зарегистрировавшихся. По его данным, электронным образом проголосовали уже 606 тысяч избирателей – “пересекли экватор”, заметил Венедиктов. 

Для голосования по поправкам к Конституции в России открыты 96 с половиной тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира. 

Наблюдатели и независимые эксперты говорят о том, что российские власти всеми способами стремятся повысить явку на референдуме и, в частности, для этого принуждают голосовать досрочно бюджетников. Назывались в частности данные, что явка должна составить не менее 55%, а процент проголосовавших “за” – не менее 65%, то есть не меньше, чем проголосовали за предыдущую, “ельцинскую” Конституцию. 

В Москве и Нижегородской области проходит электронное голосование по поправкам, в столице на него зарегистрировались более миллиона человек, или каждый седьмой избиратель. Подсчет результатов голосования по поправкам начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий, запретить “умалять подвиг защитников Отечества” – всего 206 поправок и уточнений.

 



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