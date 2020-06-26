Цветочное настроение: королева Летиция и король Филипп прибыли на Майорку
26.06.2020, 13:42, Разное
В начале недели король и королева Испании прибыли с первым “послековидным” туром на Канарские острова. Там они пообщались с представителями бизнеса, фермерами и съездили на плантации фруктов. Теперь настала очередь инспекции другого острова – популярного среди путешественников курорта Майорка.
Королева Летиция и король Филипп начали свой официальный визит со встречи с местными профессиональными сообществами. Они пообщались с властями Балеарских островов, автономного сообщества, в которое входит Майорка, и встретились с различными профсоюзами, работодателями и представителями экономической сферы, чтобы узнать, как у них обстоят сегодня дела.
День закончился прогулкой по пляжу Эль Ареналь, где короля и королеву радостно встречали отдыхающие. Филипп и Летиция, соблюдая дистанцию, пообщались с желающими и позволили им сделать фото на память. У иностранных туристов монарх поинтересовался, нравится ли тем отдыхать на Майорке. Услышав положительный ответ, Филипп ответил:
Добро пожаловать в Испанию!
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