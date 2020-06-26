Джастин Бибер подает в суд на девушек, обвинивших его в сексуальном насилии

26.06.2020, 13:42, Разное

Кажется, не проходит и недели, чтобы новая знаменитость не оказалась в эпицентре скандала из-за некорректного высказывания, неэтичного поступка или предполагаемого сексуального насилия. В последнем на этой неделе обвинили сразу нескольких селебрити: актеров из сериала “Ривердейл” Коула Спроуса и Лили Рейнхарт, а также Джастина Бибера. Любящий муж и христианин, 26-летний певец стал главным героем рассказа женщины, назвавшейся Даниэль, которая написала в соцсетях, что Бибер изнасиловал ее 9 марта 2014 года в отеле Four Seasons города Остин, штат Техас. После этого к обвинениям присоединилась еще одна девушка под именем (скорее всего выдуманным) Кади, которая рассказала про свой случай насилия — случившийся уже 5 мая 2015 года в Нью-Йорке. Джастин вскоре опроверг все обвинения Даниэль и даже предоставил чеки, электронные письма и скрины с перепиской — в подтверждение того, что в означенное время он находился в совершенно другом месте и был в компании своей бывшей девушки Селены Гомес. Однако на этом музыкант решил не останавливаться: несколько часов назад, стало известно, что он подает иск о клевете и намерен добиться справедливости. Отдельные фрагменты поданных в суд документов оказались в распоряжении американского портала TMZ.

По словам этого издания, у певца есть “неопровержимые вещественные доказательства”, которые подтверждают, что все предъявленные ему обвинения — это “ужасная и сфабрикованная ложь”. Также в этих документах есть и сведения по поводу второй обвинившей Джастина девушки Кади: ее заявления Бибер также называет сфабрикованными и основанными лишь на том факте, что он посещал в мае 2015 года Met Gala. А значит — был в Нью-Йорке и мог оказаться в отеле Langham, где и совершил предполагаемое преступление. Адвокаты Джастина утверждают, что тот провел все это время на after-party мероприятия — и также может предъявить слова очевидцев и фото в качестве доказательств. А также — что Кади является большой поклонницей Бибера, уже несколько лет старается любыми способами привлечь его внимание, но никогда с ним не встречалась и даже сама в свое время писала в Twitter о том, что хотела бы познакомиться с ним. Примечательно, что о желании увидеть вживую своего кумира девушка писала уже после предполагаемой даты “изнасилования”, то есть после 5 мая 2015 года.

Джастин Бибер

Представители Джастина Бибера уверены, что аккаунты девушек скоре всего ведет один и тот же человек, или же они действовали сообща с целью зачем-то разрушить репутацию музыканта. Как именно следствие собирается выводить на чистую воду виновных, пока непонятно. На данный же момент певец требует 20 миллионов финансовой компенсации за клевету — по 10 миллионов на каждую выдуманную историю.

Напоминаем, что в эти выходные появилась информация о двух случаях изнасилования, в которых якобы был замешан Джастин Бибер. Одной из обвинивших музыканта девушек на момент даты предполагаемого преступления был 21 год, а Джастину — 20. Комментируя эти заявления, Джастин сказал:

Обычно я не выступаю с обращениями по подобным темам, так как на протяжении всей своей карьеры я постоянно сталкиваюсь с рандомными обвинениями, но после разговора с женой и командой я решил все-таки прокомментировать эту новость.

Слухи есть слухи, но сексуальное насилие – это то, к чему я отношусь серьезно. Я хотел высказаться сразу же, но из-за уважения к большому количеству жертв сексуального насилия я хотел убедиться, что собрал все необходимые факты, прежде чем делать какое-либо заявление.

За последние 24 часа в Twitter появился новый пост с историей о том, как я стал участником изнасилования 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле, я никогда там не был. Как утверждает эта женщина, я действительно был в Остине на фестивале Sxsw и спел там несколько песен. Но чего не знала эта женщина, так это то, что я находился там со своей бывшей девушкой Селеной Гомес.

Супруга Джастина, модель и инлюэнсер Хейли Бибер, пока не опубликовала никаких записей по поводу этого заявления.

Джастин и Хейли Бибер