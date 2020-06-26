Скандалы: Родина или зарубежные активы

26.06.2020, 13:40, Разное

Введение единого налога на владельцев иностранных компаний грозит банкротством большинству чиновников, депутатов и директоров заводов, открывших на Западе фирмы для обслуживания своих квартир и домов

Инициатива президента РФ Владимира Путина о введении единого налога на владельцев иностранных компаний грозит банкротством ряду чиновников, депутатов и директоров заводов. Они открывали на Западе фирмы исключительно для обслуживания собственных квартир и домов. Нововведение сделает содержание их недвижимости неподъёмным и заставит избавиться от затратных активов.

Владимир Путин рассказал об очередном пакете налоговых инициатив в ходе состоявшегося 23 июня обращения к нации. Для стимуляции пострадавшей от пандемии коронавируса экономики он предложил повысить ставку НДФЛ для обеспеченных россиян, распространить действующий для самозанятых налоговый режим на территорию всей страны, а также ввести льготы для IT-сферы и владельцев иностранных активов.

В последнем случае речь идёт о так называемых контролируемых иностранных компаниях. В Налоговом кодексе под ними подразумеваются компании, в которых российским резидентам – физическим и юридическим лицам – принадлежит не менее 25 процентов. Сегодня юрлица уплачивают за такие активы налоги по ставке 20 процентов, физлица – по ставке 13 процентов.

Президент предложил начиная с 2021 года взимать с них ежегодно по 5 млн рублей, освободив от любой отчётности.

Как заявил «Октагону» экономист, финансовый аналитик Константин Селянин, мера в первую очередь направлена на поддержку крупного бизнеса.

– Ни для кого не секрет, что все крупные корпорации пользуются налоговыми офшорами. И если они вместо 5 млрд рублей налогов будут платить 5 млн рублей, это станет для них благом, – подчеркнул эксперт.

В то же время Селянин предупреждает, что шаг станет губительным для задействованных во внешнеэкономических операциях малых предприятий:

– У многих из них выручка в пересчёте на российскую валюту – меньше 5 млн рублей, им придётся закрываться.

Компании такого формата популярны как у федеральных, так и у региональных российских чиновников, политиков и управленцев. Особенно много их создано в Чехии.

Изучив коммерческий реестр правительства Чехии, «Октагон» обнаружил в нём предприятие R.T.A. company s.r.o. Единственным его владельцем с 2012 года является дочь председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова Татьяна Рашникова. Фирма зарегистрирована в Карловых Варах в доме по улице Zeyerova, в котором у Татьяны Рашниковой есть собственная квартира.

Дочери депутата южноуральского заксобрания Николая Янова Ольге Яновой принадлежит 50 процентов в фирме KOLIBA PRAHA spol.s.r.o. На предприятие оформлен дом площадью 334 квадратных метра в Праге по улице Branišovská.

На директора екатеринбургского Института муниципального управления Игоря Выдрина записано 34 процента чешской фирмы Granuaľ s.r.o. Остальные доли в фирме принадлежат его жене и сыну. При этом в качестве основного места жительства сына Дмитрия Выдрина в реестре указан чешский адрес, что может свидетельствовать о наличии у последнего вида на жительство в этой стране.

Директор по корпоративным отношениям и спецпроектам УГМК Олег Мелюхов совместно с Ольгой Мелюховой и Ксенией Мелюховой – учредители XEND K.V. s.r.o. (уставная деятельность – управление недвижимостью). Фирме принадлежит дом в Карловых Варах.

Депутат заксобрания Пермского края, бывший исполнительный директор «Мотовилихинских заводов» Вагаршак Сарксян с 2010 по 2016 год был единоличным владельцем фирмы SPEKTRUM-NOVUM spol. s.r.o., созданной для сдачи в аренду недвижимости. В 2016 году он переписал актив на свою жену Светлану Сарксян. Вдвоём они владеют квартирой в Праге на улице Mostecká.

Один из наиболее известных любителей чешской недвижимости в федеральных органах власти – член Совета Федерации РФ Вячеслав Тимченко. С 2007 по 2013 год он владел чешской фирмой Inter – Veka s.r.o., которую затем переписал на свою дочь Екатерину. На предприятие записан дом площадью 113 квадратных метров в городе Římov.

В числе других наиболее популярных у российских чиновников и управленцев стран для открытия фирм и покупки недвижимости – Болгария, Испания и Хорватия.

В реестрах этих стран можно встретить фамилии руководителей крупных госкорпораций, депутатов всех уровней власти, правительственных чиновников.

Заместитель председателя комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевских уверен, что владеющим лично либо через родственников иностранными активами высокопоставленным лицам придётся либо продать активы, либо отказаться от занимаемых должностей.

Представители бизнеса при этом предупреждают, что нововведение может затронуть и добросовестных бизнесменов.

– В Болгарии иностранный резидент может купить дом, но не может купить землю под ним. Для этого нужна фирма. Я знаю очень далёких от политики бизнесменов, которые открывали фирмы только для этой цели. У меня есть знакомая, которая уже много лет живёт в Италии. Она замужем, у неё двое детей. У них с мужем совместная стоматологическая клиника. По факту она остаётся россиянкой и должна будет платить 5 млн в год, – приводит пример представитель «Опоры России» в Словакии Евгений Артюх.

По его словам, такие люди будут вынуждены отказываться от российского гражданства или переписывать собственность на офшоры и номиналов, рискуя стать жертвами недобросовестных юристов.

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Лев Ковпак, в свою очередь, не склонен драматизировать ситуацию. Он заявил «Октагону», что инициатива президента является важной и направлена на облегчение жизни частных инвесторов. Он предложил дождаться внесения проекта поправок к Налоговому кодексу в парламент и делать выводы на основании текста документа.

Константин Джултаев