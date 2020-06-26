Скандалы: Уральские куры профессора Ястребова

26.06.2020, 13:40, Разное

Ректор РУДН вступил в переговоры по приобретению крупнейшей птицефабрики Свердловской области

В Свердловской области завершаются переговоры о продаже крупнейшего государственного аграрного актива региона – птицефабрики «Рефтинская». Как сообщил «Октагону» источник в свердловском правительстве, главным претендентом на заключение договора стала Уральская агропромышленная группа, руководители которой готовы выйти на сделку в ближайшее время.

Птицефабрика «Рефтинская» является ключевым элементом в построенной экс-губернатором Эдуардом Росселем системе продовольственной безопасности региона. Его потеря лишит региональное правительство возможности контролировать внутренний рынок мяса птицы и яйца, отдав его на откуп производителям из других регионов.

Но выбора у кабинета министров нет – по прогнозам первого заместителя губернатора Алексея Орлова, из-за эпидемии коронавируса собственные доходы бюджета упадут почти на треть, и без масштабной приватизации его не сбалансировать.

Главный претендент на покупку актива – ООО «Уральская агропромышленная группа». В заключении договора именно с этим покупателем заинтересованы и директор птицефабрики, и представители правительства, которых руководство фирмы вызывало этой весной к себе в офис на серьёзный разговор.

Бизнес-империя профессора Ястребова

С Уральской агропромышленной группой аффилирован новый ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов. Он официально возглавил вуз 8 июня.

В официальной биографии нового главы РУДН – длинный перечень наград, достижений и занимаемых руководящих должностей. Учёному сообществу он известен как профессор-правовед, доктор юридических и экономических наук. Преподавательской элите – как директор Юридического института РУДН и глава Ассоциации юридического образования РФ. Судейской общественности – как член Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Мало кто подозревает о бизнес-талантах Олега Ястребова. Только внимательно изучив ЕГРЮЛ, можно увидеть, что в различные годы он был руководителем девяти и соучредителем 19 предприятий и общественных организаций.

Они были зарегистрированы в разных уголках страны и действовали или продолжают действовать в различных, порой самых неожиданных сферах. В частности, новый ректор РУДН был совладельцем ООО «Торговый Дом Италии +», авиакомпании «Беркут», выступил соучредителем Национальной ассоциации административистов и ТСЖ «Арбат 32». В его бизнес-империю вошло даже ООО «Саша-98», специализирующееся на розничной торговле овощами и фруктами.

Наибольший интерес вызывают активы Олега Ястребова в Курганской области. По данным ЕГРЮЛ, он до марта 2019 года владел долей в 50 процентов в торговом доме «Стандарт», реализующем продукцию одноимённого курганского мясокомбината, и по сей день остаётся владельцем доли в 100 процентов в ООО «Торговый Дом Курганский Мясокомбинат».

Министры становятся просителями, а мэры – подчинёнными

Курганским мясокомбинатом «Стандарт» и рядом других аграрных активов в Зауралье владеет ООО «Уралагрогрупп», доля в 50 процентов в которой до апреля прошлого года принадлежала Олегу Ястребову. Он передал этот актив некой Ирине Ястребовой, являющейся, судя по некоторым признакам, его родственницей.

Одной из особенностей бизнеса ООО «Уралагрогрупп» стало выстраивание тесных взаимоотношений предприятия с бывшими и действующими чиновниками. Наиболее яркий пример – бывший мэр Кургана Виктор Серков, который практически сразу после отставки вошёл в состав совета директоров этой компании.

В качестве юридического адреса предприятия указан офис в екатеринбургском БЦ «Президент», расположенном вблизи всех органов власти Свердловской области. Часто посещающий бизнес-центр представитель власти рассказал «Октагону», что в этот офис приходят не только потенциальные оптовые покупатели мясных консервов, но и высокопоставленные чиновники. Например, прошедшей весной переговоры с руководством компании на её территории вёл министр здравоохранения области Андрей Цветков.

– Действующие для представителей элиты негласные правила гласят, что любой проситель должен приходить на приём к министру в кабинет по предварительной записи, каким бы ни был предмет разговора. Это нормально, это – лоббизм. Но когда министр приходит к бизнесменам, то это вызывает некоторые сомнения и вопросы, – говорит на условиях анонимности представитель регионального правительства.

Первый вице-губернатор в помощь

Владельцы холдинговой структуры также имеют опыт делегирования своих представителей во власть. Самый удачный пример такой спецоперации – назначение в марте 2017 года заместителем министра АПК и продовольствия Свердловской области экс-директора курганского мясокомбината «Стандарт» Александра Засыпкина.

По данным источника «Октагона», Александр Засыпкин на протяжении многих лет вёл бизнес с партнёром Олега Ястребова по ООО «Уралагрогрупп» Андреем Петровым не только в Курганской, но и в Свердловской области. В том числе они участвовали в проектах по приобретению и продаже земель в Камышловском районе и в переговорах о смене собственника Богдановичского мясокомбината. Последнее предприятие в начале 2010-х годов приобрёл свердловский бизнесмен Виталий Кочетков.

По словам представителя свердловской власти, вопрос о введении Александра Засыпкина в состав правительства лоббировал первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Он же настоял на назначении в сентябре 2017 года бывшего замминистра директором птицефабрики «Рефтинская» и по сей день страхует его от проблем в бизнесе и во взаимоотношениях с властью. И вот теперь у Засыпкина появляется шанс поучаствовать в продаже своим бывшим работодателям выгодного госактива.

– В любом случае решение об объявлении торгов по продаже птицефабрики будет объявлять заксобрание. Депутаты будут отслеживать и ход конкурса, и его результаты. Всё более нарастает мнение, что участники процесса заинтересованы в победе конкретного участника – Уральской агропромышленной группы. Поэтому если контракт получит именно это предприятие, то итоги торгов наверняка будут опротестованы, – прогнозирует на условиях анонимности свердловский парламентарий.

В министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области «Октагону» заявили, что приватизация птицефабрики «Рефтинской» действительно запланирована в региональной программе управления госсобственностью на 2020 год. Информации о ходе переговоров с потенциальными покупателями у представителей министерства нет. Редакция запросила комментарий в «Уральской аграрной группе». На момент выпуска статьи ответ на запрос в редакцию не поступил.

Константин Джултаев