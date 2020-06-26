 

Кот Матроскин из “Простоквашино” перестал быть полосатым

26.06.2020, 13:37, Разное

На ютуб-канале “Союзмультфильма” появилась новая серия культового мультсериала “Простоквашино”. Она получила название “Банный день”.

В этой серии привычный многим полосатый кот Матроскин лишился своих полос и стал абсолютно серым. Но зрители могут вздохнуть с облегчением – вероятно, он сменил облик лишь на время. Согласно сюжету, кот помылся особым шампунем, который стер его полосы.



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