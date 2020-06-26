ЦИК сообщил о хакерской атаке на свой сайт

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26.06.2020, 13:30, Новости дня

Сайт Центральной избирательной комиссии подвергся DDOS-атаке, сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Фиксируем: на сайт ЦИК РФ идет DDOS-атака», – сообщили в Центризбиркоме, передает РИА «Новости».

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что получил сообщение о возможной атаке – «240 тысяч запросов в секунду». Он добавил, что у кого-то есть «желание проверить систему на прочность».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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