ЦИК сообщил о хакерской атаке на свой сайт

26.06.2020, 13:30, Новости дня

Сайт Центральной избирательной комиссии подвергся DDOS-атаке, сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Фиксируем: на сайт ЦИК РФ идет DDOS-атака», – сообщили в Центризбиркоме, передает РИА «Новости».

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что получил сообщение о возможной атаке – «240 тысяч запросов в секунду». Он добавил, что у кого-то есть «желание проверить систему на прочность».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.