Российский онколог сообщил о способности подсолнечного масла вызвать рак

26.06.2020, 13:23, Разное

Российский хирург и онколог Иван Карасев рекомендовал отказаться от рафинированного подсолнечного масла. По словам специалиста, его употребление может привести к развитию рака.

Карасев пояснил, что в ходе рафинирования в масло попадают бензин и гексан. Кроме того, организм человека всасывает опасные трансжиры из масла, которые могут спровоцировать возникновение опухолей. Онколог добавил, что при высоких температурах состав масла меняется, и в нем образуются канцерогенные вещества, которые затем попадают в организм.