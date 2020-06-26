 

В Минтрансе назвали срок возобновления международного авиасообщения

26.06.2020, 13:23, Разное

В Министерстве транспорта России назвали срок возобновления международного авиасообщения. Полеты в другие страны могут разрешить уже в июле этого года.

По словам главы ведомства Евгения Дитриха, международные рейсы станут возможны лишь после того, как внутри страны будет обеспечена безопасность авиаперевозок.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство план возобновления полетов в другие страны. Руководитель агенства предложил сначала разрешить рейсы в страны СНГ.

Напомним, границы России были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 26 июня, в стране выявлено 620 794 случая заражения.



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