В Минтрансе назвали срок возобновления международного авиасообщения
26.06.2020, 13:23, Разное
В Министерстве транспорта России назвали срок возобновления международного авиасообщения. Полеты в другие страны могут разрешить уже в июле этого года.
По словам главы ведомства Евгения Дитриха, международные рейсы станут возможны лишь после того, как внутри страны будет обеспечена безопасность авиаперевозок.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство план возобновления полетов в другие страны. Руководитель агенства предложил сначала разрешить рейсы в страны СНГ.
Напомним, границы России были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 26 июня, в стране выявлено 620 794 случая заражения.
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