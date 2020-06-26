ВОЗ предупредила об угрозе возобновления эпидемии COVID-19 в 11 странах

26.06.2020, 13:17, Разное



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Об этом заявил накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге (Hans Kluge) в ходе онлайн пресс-конференции.

По словам представителя ВОЗ, на прошлой неделе в 30 странах Европейского региона впервые за несколько месяцев был зарегистрирован рост заболеваемости. Причем в 11 государствах темпы распространения коронавируса могут привести к возобновлению эпидемии. Ханс Клюге призвал правительства принять меры, чтобы остановить этот процесс и не подтолкнуть здравоохранение «к краю пропасти». Он подчеркнул, что для многих стран угроза второй волны коронавируса — это уже реальность.

Клюге также похвалил власти Германии, Польши, Испании и Израиля за своевременное реагирование на всплеск заболеваемости и упомянул, что европейцы стали более ответственно относиться к мерам профилактики.

По данным Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), в настоящий момент в мире зарегистрировано свыше 9,6 миллионов случаев заражения COVID-19, свыше 489 тысяч человек погибли. В Европейском регионе число заболевших составляет 2,6 миллиона человек, более 195 тысяч человек скончались.