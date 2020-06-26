 

Эксперт: Япония превратилась в исполняющего обязанности Украины на Востоке

26.06.2020, 13:16, Новости дня

«Меня удивляет, когда страна-агрессор, проигравшая Вторую мировую и осужденная на Токийском процессе, предъявляет какие-то территориальные претензии стране-победителю», – сказал газете ВЗГЛЯД геолог Владимир Полеванов, комментируя возмущение Японии в связи с проведением Россией геологоразведочных работ в Охотском море.

«В шельфовой зоне Курильских островов РФ активно занимается разведкой и поиском месторождений нефти, газа и различных гидратов. А на самих островах обнаружены месторождения золота, серебра, свинца, цинка и меди», – сказал вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России», доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Владимир Полеванов.

«И главное – на острове Итуруп, в районе вулкана Кудрявый, находится месторождение редчайшего переходного металла – рения. Мировое потребление этого вещества – всего 70 тонн в год, но РФ планирует начать эксплуатацию месторождения в ближайшее время», – отметил Полеванов.

По словам эксперта, рений применяется в ракетной и авиастроительной промышленности, в том числе – для производства запчастей сверхзвуковых истребителей. А за счет устойчивости рения к химическим воздействиям, он используется для создания защитных покрытий против кислотной и щелочной среды.  

«Что касается жалоб со стороны Японии, то она в данном случае выступает исполняющей обязанности Украины, только на Востоке. Часть Курильской гряды – это такая же российская территория, как и Крым или Псковская область. Мы же не спрашиваем у Токио разрешения на ведение работ в Пскове? Так и в случае с Курилами мы не обязаны этого делать», – подчеркнул собеседник.

«Ну а если поправка о защите территориальной целостности будет внесена в Конституцию, то бредовые претензии японцев вообще потеряют право на существование. Кроме того, меня удивляет, когда страна-агрессор, проигравшая Вторую мировую и осужденная на Токийском процессе, предъявляет какие-то территориальные претензии стране-победителю. Нам пора перестать обращать внимание на это», – заключил Полеванов. 

Ранее генсек правительства Японии Есихидэ Суга сообщил о том, что РФ сделано представление в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море. Он отметил, что Токио «всегда внимательно следит за действиями РФ вокруг четырех северных островов» (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

Проведение Россией геологоразведочных работ в регионе «не совпадает с позицией» Японии «по четырем северным островам и не может быть принято», добавил Суга.

Геологоразведочные работы проводятся между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. Российская сторона предупредила Токио об их проведении. Работы продлятся три месяца.

В мае МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявил о праве Токио претендовать на «северные территории», как в Японии называют российские Южные Курилы. В МИД РФ заявили, что решение Японии вернуть вопрос о южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на переговоры между странами.



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