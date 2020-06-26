Явка на голосовании по Конституции 25 июня составила 9,2%

26.06.2020, 13:16, Новости дня

Более 10 млн человек проголосовали о поправках к Конституции 25 июня по всей России, явка составила 9,2%.

«Число граждан России, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования – 10 000 126, явка – 9,2% от числа избирателей, зарегистрированных в России», – говорится в сообщении на экране информационного центра ЦИК, передает ТАСС.

Утром 26 июня явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции составила 50,94%.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.