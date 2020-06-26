Губернаторы Иркутский области, ЕАО и Ставрополья приняли участие в голосовании по Конституции
26.06.2020, 13:08, Новости дня
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Так, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пришел на избирательный участок, расположенный в 76-ой иркутской школе вместе с супругой.
«Это очень важное событие, наш гражданский долг. Конституция не менялась 27 лет, конечно, эти поправки сегодня нужны. Там отражен большой пакет социальных гарантий для будущего поколения», – сообщил Кобзев, слова которого приводятся на официальном портале Иркутской области.
Он также выразил мнение, что проведение голосования в течение семи дней позволит избежать большого скопления людей на избирательных участках, соблюдая все требования санитарных норм.
В голосовании также принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. На избирательном участке он прошел термометрию, продезинфицировал руки, получил медицинскую маску, перчатки и одноразовую ручку, информирует РИА «Биробиджан».
Тем временем глава Ставрополья Владимир Владимиров проголосовал по поправкам в Конституцию на участке №56 в Ставрополе.
«Сегодня мы голосуем не просто за наше будущее, а за будущее наших детей. Поэтому я поддерживаю изменения в Конституцию и всех приглашаю принять участие в голосовании», – сообщил Владимиров, слова которого приводит «Ставрополье.TV».
Ранее губернаторы Амурской области и республики Алтай Василий Орлов и Олег Хорохордин также приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию и продемонстрировали безопасность процедуры голосования.
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