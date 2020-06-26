Губернаторы Иркутский области, ЕАО и Ставрополья приняли участие в голосовании по Конституции

26.06.2020, 13:08, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Так, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пришел на избирательный участок, расположенный в 76-ой иркутской школе вместе с супругой.

«Это очень важное событие, наш гражданский долг. Конституция не менялась 27 лет, конечно, эти поправки сегодня нужны. Там отражен большой пакет социальных гарантий для будущего поколения», – сообщил Кобзев, слова которого приводятся на официальном портале Иркутской области.

Он также выразил мнение, что проведение голосования в течение семи дней позволит избежать большого скопления людей на избирательных участках, соблюдая все требования санитарных норм.

В голосовании также принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. На избирательном участке он прошел термометрию, продезинфицировал руки, получил медицинскую маску, перчатки и одноразовую ручку, информирует РИА «Биробиджан».

Тем временем глава Ставрополья Владимир Владимиров проголосовал по поправкам в Конституцию на участке №56 в Ставрополе.

«Сегодня мы голосуем не просто за наше будущее, а за будущее наших детей. Поэтому я поддерживаю изменения в Конституцию и всех приглашаю принять участие в голосовании», – сообщил Владимиров, слова которого приводит «Ставрополье.TV».

Ранее губернаторы Амурской области и республики Алтай Василий Орлов и Олег Хорохордин также приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию и продемонстрировали безопасность процедуры голосования.