Неожиданный переворот “Жигулей” на скоростной трассе попал на видео
26.06.2020, 13:00, Новости дня
В Свердловской области на автодороге Е22 автомобиль "Жигули" потерял управление при торможении, вылетел влево, врезался в отбойник и перевернулся.
Легковушка чудом никого не задела, при этом, по счастливой случайности, ее водитель серьезно не пострадал — по словам очевидцев, он сумел самостоятельно выйти из машины и дождаться прибытия медиков и полицейских.
Вероятной причиной аварии называют неисправность тормозной системы автомобиля.
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