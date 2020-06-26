 

Неожиданный переворот “Жигулей” на скоростной трассе попал на видео

26.06.2020, 13:00, Новости дня

В Свердловской области на автодороге Е22 автомобиль "Жигули" потерял управление при торможении, вылетел влево, врезался в отбойник и перевернулся.

 

Легковушка чудом никого не задела, при этом, по счастливой случайности, ее водитель серьезно не пострадал — по словам очевидцев, он сумел самостоятельно выйти из машины и дождаться прибытия медиков и полицейских.

Вероятной причиной аварии называют неисправность тормозной системы автомобиля.



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