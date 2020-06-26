Петербург возвращается к активной жизни: открывают парки, кафе и спортплощадки

26.06.2020, 13:00, Новости дня

Очередные послабления вводят в Петербурге. Так, в воскресенье, 28 июня для горожан и туристов открываются скверы, парки и сады, а также спортивные и детские площадки. Постановление подписано губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

Пока аттракционы в парках останутся закрытыми, однако, уже доступен любой спортивный инвентарь, в том числе прогулочные лодки.

Со следующей недели, передает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1", откроются зоопарки и ЗАГСы. конечно, с рекомендуемыми санитарными требованиями. Также салоны красоты по предварительной записи начинают оказывать услуги маникюра и педикюра.

Одним из самых желанных для петербуржцев будет возобновление работы кафе и ресторанов с открытыми террасами. Владельцы заведений обязаны получить QR-код, который будет гарантией соблюдения требований безопасности.

Кроме того, открываются детские сады. Группы не должны превышать 12 детишек. Услуги на дому разрешаются негосударственным соцслужбам.

Напомним, почти неделю полноценной, привычной жизнью живет Москва. В парках можно гулять, к работе вернулись кафе и рестораны, открылись спортивные студии. Движение транспорта — уже 90% от прошлогоднего показателя. Город ожил. Главное: осторожная поэтапная отмена ограничений не спровоцировала вспышку инфекции. Число выявленных больных снизилось на 37 процентов. Хотя по объемам тестирования столица – одна из первых в мире.

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ГТРК "Санкт-Петербург"