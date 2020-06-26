 

Формула-1. Команда Williams представила болид на сезон-2020

26.06.2020, 13:00, Новости дня

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" пока еще не стартовал, но команда Williams во второй раз за сезон представила свою новую машину. Вернее, ее окраску, которую болид сменил в связи со сменой генерального спонсора британской "конюшни". Williams почти вернулся к своим классическим цветам.

Одна из самых именитых команд "королевских гонок" сейчас переживает не самые лучшие времена. Некоторое время назад речь шла о полной смене владельцев, однако, боссам Williams удалось "вырулить" ситуацию и обошлось всего лишь сменой партнеров на текущий сезон.

Our new look for the season ahead 👊#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/oVs8VEKP8e

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 26, 2020

В итоге Williams представила новую ливрею болида на сезон-2020. После расставания с титульным спонсором – компанией Rokit, — на кокпите машины появились логотипы двух новых спонсоров команды – компаний Sofina и Acronis. Машина имеет индекс FW43. Пилотами английской "конюшни" в сезоне-2020 станут 22-летний британец Джордж Расселл и новичок, вице-чемпион "Формулы-2" канадец Николя Латифи, которому 24 года.



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