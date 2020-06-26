В результате наводнения в западных областях было подтоплено почти 14,5 тыс. домов – ГСЧС

26.06.2020, 12:59, Новости дня

В результате наводнения в западных областях Украины был подтоплен 14 471 дом, сообщила утром 26 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях вызвали сильные осадки 22–24 июня. В сводке ГСЧС не учтены данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация уже стабилизировалась.

По состоянию на сегодняшнее утро подтопленным остается 7731 дом (больше всего – 6653 – в Ивано-Франковской области) и 13 объектов социальной и бытовой сферы в 262 населенных пунктах. В результате наводнения было разрушено 342 км дорог и 123 моста, еще 655 км дорог и 215 мостов повреждено.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось 1225 человек и 403 единицы техники, в том числе два вертолета.

Самая сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области, где, по данным ГСЧС, погибло три человека (в то же время в Кабмине заявляли, что официально погибших двое, один человек считается пропавшим без вести).

Утром 26 июня управление ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщило, что поиски пропавшего без вести продолжаются пятые сутки. Спасатели в ночь на 22 июня получили информацию, что посреди реки Белый Черемош в селе Яблоница Верховинского района находится легковой автомобиль и, по словам местных жителей, из него просят о помощи. Прибыв на вызов, спасатели не обнаружили людей в машине, но спустя некоторые время нашли тело погибшей женщины в 4 км от места происшествия.

26 июня в Карпатском регионе, по прогнозам синоптиков, опять ожидаются грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим.

“Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий паводка может понадобиться не один миллиард гривен”, – сказал Зеленский.