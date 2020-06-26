 

В Киеве 115 новых случаев COVID-19

26.06.2020, 12:59, Новости дня

Число киевлян, у которых лабораторным путем подтвердили наличие коронавирусной инфекции, увеличилось на 115 человек. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди вновь выявленных заболевших – 58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, девочка четырех лет, 49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет и семь мальчиков в возрасте от трех до 15 лет. В числе зараженных – девять медиков.

Госпитализированы за сутки 25 человек, остальные лечатся на самоизоляции. Один человек умер.

На сегодня в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19, умерли 102 человека, излечились 1490 киевлян. 

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком (19), Днепровском и Оболонском (по 18 случаев) и в Деснянском (15) районах.

Кличко отметил, что в Киеве увеличивается число заболевших COVID-19 детей. Только в этом месяце это число составило 139. Всего за период пандемии заболели 377 детей. В больницах сейчас находятся 16 из них.

По состоянию на сегодняшнее утро коронавирус в Украине выявили еще у 1109 человек, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 41 117. Скончалось 1086 человек, вылечилось – 18 299.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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