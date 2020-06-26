Ну, посадите меня за шпаргалку!

26.06.2020, 12:54, Разное

Я сдавала тесты дома — ко мне пришли шесть наблюдателей. Даже смотрели, как я пила чай.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Жесткое стремление обеспечить честность ЕГЭ И ОГЭ пугает школьников. За ними везде следят камеры, на входе в экзаменационный пункт ученика проверяют металлоискателем, наблюдатели в коридорах провожают выпускников до двери туалета, администраторы ставят глушилки сотовой связи. Как будто экзамены сдают преступники, а не обычные подростки.

Моя знакомая недавно рассказала: «Я сдавала ЕГЭ по русскому языку в прошлом году. На экзамене сзади через две парты сидел мой одноклассник. Почти в самом начале экзамена он вышел из аудитории. Минут через пять — вернулся. Прошло некоторое время, и в аудиторию вошел администратор и попросил моего друга выйти вместе с ним. Оказалось, его удалили с экзамена. Как я узнала позже, в коридоре к нему подошел парень, который попросил у него помощи. Тот достал шпаргалку и дал парню ее почитать. По словам моего друга, позже он увидел того же парня. Только он был уже не в синих брюках и в сером пиджаке. На нем была надета футболка с надписью «волонтер».

Как потом оказалось, этими

подставными «школьниками-стукачами» были студенты педагогических вузов: им была поставлена задача «ловить» учеников со шпаргалками.

Но провокация — это совсем другое. Такое недоверие к детям лишает их уверенности в себе — и они тем более не сдадут экзамен.

Но, может быть, тем, кто сдает на дому, приходится легче? Вовсе нет. Я сдавала ОГЭ на дому в прошлом году. В десять часов утра в день экзамена к нам домой пришли шесть человек. Трое проверяющих и трое наблюдателей.

Проверяющие сидели на кухне. Они следили за каждым моим шагом во время перемен, как и положено по инструкции. А наблюдатели пристально смотрели мне в спину в течение всего экзамена и провожали меня в туалет.

В тот день я сдавала экзамен по русскому языку. В первой его части есть задание «изложение». После первой части экзамена я вышла из комнаты перекусить. За мной по коридору шли два наблюдателя. На кухне ко мне подошла бабушка и сказала: «Надо же как четко говорит диктор на записи. На подготовке к русскому языку на компьютере часто слышались помехи». И вдруг я увидела, что

в глазах пятерых проверяющих застыл ужас и недоумение. Один сказал другому: «Они подслушивают».

Разоблаченную бабушку-разведчика отправили в другую комнату и велели не выходить оттуда до конца экзамена, ссылаясь на Правила проведения ОГЭ.

Во время второго перерыва теперь уже шесть человек смотрели, как бабушка дает мне таблетки. Действительно, вдруг среди них шпаргалка? Или вдруг бабушка подскажет мне правильный ответ (она его не знает, но разве это важно?). Маме вообще не разрешили находиться в квартире, потому что, по мнению учителей, она слишком нервничает… И ее нервозность может передаться мне.

Им казалось, что это хорошее решение — но ведь я не просто так сдаю экзамены на дому. А если бы мне стало плохо? Кто бы стал меня выводить из обморочного состояния? Вот эти проверяющие, которые не представляют, что со мной делать в критических ситуациях?

Единственным человеком из этих шестерых, которого я хорошо знала, была моя школьная учительница. Она так волновалась, что бегала через каждые десять минут мерить себе давление. В общем, все это было больше похоже на театр абсурда, чем на экзамен.

А ведь поводов понервничать, действительно, немало: например, в КИМах (контрольно-измерительные материалы — Ред.) часто встречаются ошибки и некорректно составленные задания, которые мешают выпускникам получать свои баллы. А уж процедура апелляции!

Монтаж камер для видеотрансляции в ходе сдачи ЕГЭ. Фото: Анна Майорова / ТАСС

И взрослая жизнь начинается с недоверия, проверок, металлоискателей, общей нервозности.

Наконец, пресловутая шпаргалка. Это всего лишь кусочек бумажки, не более. На ней написано всего несколько слов. А если ребенку не дается тот или иной обязательный предмет — русский или математика? Что тогда? Да, честный ЕГЭ — это хорошо. Но «стукачи» и слежка за подростком как за преступником — это уже слишком. По-моему, мошенников ищут вовсе не там, где их нужно искать.

Мне стало интересно, как проходят экзамены в других странах. Я связалась с ученицей государственной школы в США Лизой Скульской. Вот что она мне рассказала:

«Начнем с того, что у нас довольно расслабленная атмосфера как в классах, так и на экзаменах. Шпаргалки строго наказуемы. У нас нет решебников и сайтов с готовыми заданиями, как в России. Если ты принесешь шпаргалку на экзамен и тебя застанут с ней, то результат автоматически обнуляется. Но нам запрещают носить шпаргалки в школу и в обычные школьные дни. Тем самым мы учимся думать сами, и потребность в подсказках на экзамене полностью отпадает. Я и мои одноклассники считаем, что легче спросить помощи на уроке, чем иметь разговор с завучем школы.

В Америке ты можешь подстраивать экзамен под себя: например, у нас есть математика с калькулятором или базовая химия. Каждый ученик может выбирать удобный формат для себя, какой будет удобен именно ему. Все ученики от обучения получают огромное удовольствие. Если у тебя не получается писать сочинение, то ты можешь его заменить на тестовую часть, например. Мы не боимся завалить экзамены, не только потому, что у нас есть выбор, но и потому что большинство институтов не требуют результатов экзаменов.

Я никогда не понимала, зачем нужны камеры. Да, у нас есть наблюдатель — один на всю аудиторию. Камеры в аудитории проведения экзамена строго запрещены законом. Психологического давления практически нет. У учеников будет еще много экзаменов в жизни.

Школьный экзамен — всего лишь новый этап, шаг во взрослую жизнь. Зачем из него делать трагедию или фантастику?»

У нас в стране все устроено иначе: за шпаргалку ничего не будет в обычный школьный день. У учеников всегда есть страховка: они могут списать. Различные решебники свободно публикуются и продаются. А если ребенку не дается математика – у него нет никакого выбора, он вынужден списывать. А может, он вовсе не математик? А потом на экзамене – колоссальный стресс, паника и истерика. Взрослые не доверяют детям, потому что те могут их обмануть.

Не лучше ли создать комфортную для детей атмосферу, подобрать удобный формат экзамена и при этом не бояться, что они что-то спишут? Не лучше ли отменить шпаргалки в обычные дни и сделать экзамены более выносимыми для психики? Тогда дети будут уверены в себе и идти к своей цели твердо, а взрослые будут спокойны за их знания и подготовку.

Злата Аскерко

специально для «Новой»