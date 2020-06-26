Глава Бурятии рассказал о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе

26.06.2020, 12:53, Новости дня

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе и призвал поддержать поправки в Конституцию России.

Общение с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной состоялось в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном» и доступно в Instagram. Цыденов рассказал об эпидемии коронавируса, организации Парада Победы и общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в регионе, а также о развитии туристического потенциала региона и стабилизации экономики.

В частности, глава региона отметил, что в Бурятии прошел полноценный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Очень красивое мероприятие. Впервые отреставрированный танк Т-34 проехал по главной площади», – сообщил Цыденов, отметив, что в параде принимали участие ограниченное количество зрителей, а все участники и гости мероприятия были протестированы на наличие COVID-19.

В настоящее время, отметил губернатор, ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. «Вышли на плато. Около половины коек остается свободными. Действует первая стадия снятия ограничений, осуществлено несколько решений из второй стадии. Половина выявленных случаев заражения переносится в бессимптомной форме, 30% – в легкой», – сказал Цыденов, слова которого приводятся в Telegram Кислицыной.

По его мнению, из-за коронавируса «все общество заново оценило значение врачей». «Изоляция научила нас ценить простые вещи – прогулки, общение с близкими и друзьями, появление нового вкуса к жизни. Главный стимул – работа», – добавил он.

Губернатор уточнил, что власти Бурятии оказали поддержку медикам. В частности, были введены дополнительные региональные выплаты всем сотрудникам медицинских учреждений, задействованных в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, еще до федерального решения было инициировано страхование медицинских работников.

Цыденов также сообщил, что состояние бизнеса в регионе стабильное, а промышленное производство и добыча полезных ископаемых выросли. В то же время, отметил губернатор, сильно «просели» сферы, попавшие под действие ограничительных мер – общепит, магазины одежды и обуви, фитнес, дополнительное образование. Для этих сфер, по словам Цыденова, осуществлены беспрецедентные федеральные и региональные меры поддержки.

В настоящее время в регионе идет подготовка к приему туристов. На 2 июля запланировано открытие туристических объектов.

Губернатор также призвал поддержать поправки в Конституцию, поскольку так «мы определяем будущее своей страны, детей». «Нужно закрепить все лучшее», – заключил Цыденов.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.