Названа самая популярная среди россиян книга

26.06.2020, 12:37, Разное

Серия книг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера остается самой популярной среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования спроса на книги в нашей стране.

Выяснилось, что произведения Джоан Роулинг чаще всего ищут в Сети. На втором месте оказались книги “короля ужасов” Стивена Кинга. Примечательно, что интерес к Гарри Поттеру с середины мая по середину июня вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.