 

В Подмосковье вновь откроются спортивные объекты

26.06.2020, 12:37, Разное

С 1 июля в Московской области смогут возобновить работу спортивные объекты. Фитнес-центры, спортивные площадки и бассейны откроются для посетителей.

Тем не менее, работать они смогут только при соблюдении ряда требований. К примеру, бассейны и спортивные центры могут быть заполнены посетителями не более чем на четверть. А на одной дорожке в бассейне или на стадионе смогут заниматься не более двух человек одновременно. При этом в групповых занятиях смогут участвовать не более 20 человек.



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