 

Адвокат: у актера Ефремова – сердечный приступ

26.06.2020, 12:32, Новости дня

У Михаила Ефремова, которого обвиняют в гибели водителя машины, с которой он столкнулся во время ДТП, случился сердечный приступ. По словам адвоката Эльмана Пашаева, близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов “остановил их”.

Адвокат добавил, что артист находится в подавленном состоянии и “очень переживает” из-за ДТП.

Психиатрическая экспертиза по делу об аварии с участием актера Ефремова признала его вменяемым.

ДТП произошло в Москве вечером 8 июня. Актер, который находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по пункту “а” части 4 статьи 264 УК (“Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека”). Актеру грозит от пяти до 12 лет заключения.

С 9 июня он находится под домашним арестом.

Также возбудили другое уголовное дело в отношении неустановленных лиц – о сбыте наркотиков. По данным прокуратуры, Ефремов во время смертельного ДТП находился за рулем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

13 июня Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, предложил родственникам помощь и пообещал, что не будет “отмазываться” от наказания. Семья погибшего заявила, что не принимает извинений актера.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Перуанский футболист «Локомотива» заболел коронавирусом

22.05 / Умерла автор проекта телеканала «Настоящее время» Любовь Земцова

10.05 / Илон Маск по-русски обругал бывшего американского министра

17.06 / Исаев: Принятие поправок в Конституцию потребует новых изменений в Трудовом кодексе

27.05 / Лавров обсудил с белорусским коллегой выход США из Договора по открытому небу

06.06 / В Туле автомобиль сбил пожилую женщину

14.05 / Социолог объяснил требование лишить гражданства РФ атаковавших «Бессмертный полк онлайн» хакеров

15.04 / Кремль оценил статью NYT о «дезинформации со стороны России»

25.05 / Специалисты выяснили, как формируются ложные воспоминания

03.06 / Зеленский создал Совет по развитию высшего образования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска