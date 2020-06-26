В Нур-Султане задержали двоих человек за пикеты перед посольством Китая. Они требовали отпустить их родственников

26.06.2020, 12:32, Новости дня

В Нур-Султане 26 июня спецназ задержал двоих человек за одиночные пикеты перед зданием посольства Китая. Протестующие призывали китайские власти отпустить их родственников и разрешить им выехать из Синьцзяня в Казахстан, пишет казахская служба Радио Свобода.

Один из участников акции Акикат Калиолла специально приехал в Нур-Султан из Алматы. Он заковал себя в цепи и держал плакат с фотографиями его родственников. По его словам, 15 марта 2018 года в Китае четырех его родственников – родителей и двух младших братьев – незаконно задержали.

“С тех пор я не могу выйти с ними на связь. Первое мое требование – пусть немедленно дадут мне с ними поговорить. Во-вторых, моего отца избили до полусмерти, и он пропал бесследно. Его прячут. Пусть моего отца незамедлительно и без каких-либо условий выпустят на свободу. Пусть его незамедлительно отправят в Казахстан”, – рассказал он до задержания.

Другой участник одиночного пикет Женис Заркын также приехал из Алматы. Он приковал себя к ограде китайского посольства и требовал, чтобы его семье разрешили выехать в Казахстан. На его плакате, как рассказал он, изображены его супруга Сауле Ертайкыз и сын Мухтар Женисулы, он не видел их три года.

“Китай, выпусти мою семью”, – с таким требованием я пришел. Более трех лет обращаемся с заявлениями в консульство Китая. Внимания не обращают. Мою жену год удерживали в “лагере политического перевоспитания”, сделали ее инвалидом. Несмотря на это, на моих жену и сына вновь оказывается давление. Им угрожали со словами: “Вас вновь заключим под стражу, вы шпионы Казахстана”, – сказал он.

Это второй пикет Жениса Заркына и Акиката Калиоллы. Неделю назад они также вышли к зданию посольства. По их словам, тогда их принял представитель посольства Го Минь, который сказал, что они “не владеют информацией, обещал переговорить с китайской стороной”. Китайский дипломат опроверг, что казахстанский МИД обратился с нотой по поводу вопроса этих граждан.

Казахской службе Радио Свобода не удалось получить комментарий в посольстве, оно было закрыто из-за праздника в Китае.

В какое отделение полиции доставили задержанных, пока неизвестно.

Последние несколько лет в Казахстане участились акции протеста этнических казахов, переехавших из Китая. Они требуют, чтобы власти Казахстана помогли им освободить их родственников из китайских “лагерей перевоспитания”.

С 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона Китая поступают сообщения о дискриминации этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и отправке представителей коренных общин (уйгуров, казахов, кыргызов и других) в “лагеря политического перевоспитания”.

Пекин утверждает, что эти учреждения (“лагеря политического перевоспитания”) являются не тюрьмами, а центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Люди, которые содержались в этих лагерях, рассказывают о жестоком, почти тюремном режиме, принудительном труде и круглосуточном воздействии коммунистической пропаганды, которой их подвергали.

В октябре 2019 года Министерство торговли США наложило санкции на 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других регионах Китая.

Правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе назвала Китай главным нарушителем прав человека в 2019 году.