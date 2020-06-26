 

«Подарил новый «Роллс-Ройс» и часы с бриллиантами»: Егор Крид рассказал о презентах от Иосифа Пригожина

26.06.2020, 12:30, Разное

Егору Криду исполнилось 26 лет, именины он отметил в кругу близких людей. Рэпер признался, что Иосиф Пригожин подарил ему «Роллс-Ройс» и часы с бриллиантами.
На своей странице в Instagram Иосиф Пригожин поделился забавным роликом, сделанным на дне рождения Егора Крида. На видео можно посмотреть, как рэпер и продюсер обнимаются. Интересно, что Егор Крид называет Иосифа Пригожина папой, а тот величает рэпера “сынком”. Также сообщил, что “папа” приехал и подарил ему новую машину и часы с бриллиантами, а сам говорит, что денег нет, так как карантин.

Подписчики в комментариях поздравили артиста с именинами, пожелав много здоровья и творческих успехов. Многие упрекнули его за вечеринку и можно ли их устраивать в период карантина.

Напомним, что раньше резонанс общественности вызвали слова Иосифа Пригожина о тяжелом положении артистов в период эпидемии. На продюсера ополчились фанаты, заявив, что другим людям сейчас еще тяжелее. Потом Иосиф Пригожин объяснил, что не имел в виду звезд первой величины, а простых артистов из маленьких городов, которые остались без работы.



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