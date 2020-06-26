Ученые узнали, как опухоль адаптируется в здоровой ткани

26.06.2020, 12:09, Разное

Международные исследователи вместе с Немецким онкологическим исследовательским центром обнаружили молекулярные процессы, совершающиеся при контакте здоровой ткани с канцерогенными веществами. Работу опубликовали в издании Nature.

Химические субстанции оказывают негативное влияние на геном людей и вызывают рак. Риском считают ультрафиолетовое излучение и дым табака. Онкологию давно связывают с подобными факторами, но молекулярные процессы, принимающие участие в появлении забования, были еще мало изучены.

Исследователи провели опыт, где повергли мышей действию диэтилнитрозамина, способствующего развитию рака печени, а потом сделали анализ генетического состава животных. Химическое соединение вызвало разлад блоков ДНК в здоровых клетках нуклеотидов. Поврежденная яйцеклетка начинает делиться, данные передаются неправильно из-за поломки, в итоге разделенная дочерная ячейка имеет отличие от материнской.

Ученые отмечают, что это формирует 2 нити ДНК с различными поломками. Клетки начинают делиться далее, что вызывает новые повреждения, появляется схема мутаций, а это увеличивает риск того, что мутирование перерастет в раковые клетки. Специалисты считают, что этот процесс поясняет причины скорой адаптации новообразования – мутация помогает клеткам рака улучшать устойчивость к препаратам, оседая в чужой ткани.