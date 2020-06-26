 

Ученые узнали, как опухоль адаптируется в здоровой ткани

26.06.2020, 12:09, Разное

Международные исследователи вместе с Немецким онкологическим исследовательским центром обнаружили молекулярные процессы, совершающиеся при контакте здоровой ткани с канцерогенными веществами. Работу опубликовали в издании Nature.
Химические субстанции оказывают негативное влияние на геном людей и вызывают рак. Риском считают ультрафиолетовое излучение и дым табака. Онкологию давно связывают с подобными факторами, но молекулярные процессы, принимающие участие в появлении забования, были еще мало изучены.

Исследователи провели опыт, где повергли мышей действию диэтилнитрозамина, способствующего развитию рака печени, а потом сделали анализ генетического состава животных. Химическое соединение вызвало разлад блоков ДНК в здоровых клетках нуклеотидов. Поврежденная яйцеклетка начинает делиться, данные передаются неправильно из-за поломки, в итоге разделенная дочерная ячейка имеет отличие от материнской.

Ученые отмечают, что это формирует 2 нити ДНК с различными поломками. Клетки начинают делиться далее, что вызывает новые повреждения, появляется схема мутаций, а это увеличивает риск того, что мутирование перерастет в раковые клетки. Специалисты считают, что этот процесс поясняет причины скорой адаптации новообразования – мутация помогает клеткам рака улучшать устойчивость к препаратам, оседая в чужой ткани.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Орбакайте и Земцов приобрели шикарные апартаменты в Нью-Йорке

16.04 / 100 и 4 комнаты: в каких домах проводят карантин Ким Кардашьян, Меган Маркл, Джастин Бибер и другие знаменитости

28.04 / «Сейчас я выпью и буду тебя резать»

05.06 / СМИ: Туск ограничил права Польши в пользу России

06.06 / Волочкова оплатит лечение объявившему о ее беременности “любовнику”

08.05 / Супруга Стаса Костюшкина Юлия рассказала, как артист сохраняет физическую форму в самоизоляции

02.05 / Мнение: Письмо: “Не супер богат, не Бред Питт и не Ди Каприо”

10.06 / «Ради поправок кому-то придется умереть»

13.04 / В России зафиксировано 2558 новых случая заражения коронавирусом COVID-19

21.04 / Мнение: Бройлер 747 приземлился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска